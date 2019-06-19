فنيانوس اطلع على أعمال توسعة المطار والتقى مجموعة شركة DAIMLER

أفاد المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، بأن "الوزير جال في مطار ​رفيق الحريري​ الدولي - ​بيروت​، وتفقد الاعمال الجارية من الشق الأخير المتعلق بالمسارات الأمنية، "وذلك بعد إفتتاح المرحلة الاولى من توسعة قاعة المغادرين عند مسارب ​الامن العام​ بداية الشهر الحالي"، مشيرًا إلى أن " فنيانوس عقد اجتماعًا موسعًا، بعد الجولة، ضم المديرية العامة للطيران المدني، ​جهاز أمن المطار​، الشركة المتعهدة تنفيذ الأعمال، المكتب الاستشاري لدار الهندسة ومدير مكتبه ​شكيب خوري​، واطلع منهم على كيفية سير الاعمال والالتزام بمواعيد تسلم الاشغال".

وأضاف المكتب أن "الوزير عقد، أيضًا، اجتماعًا في مكتبه مع مجموعة شركة DAIMLER (​مرسيدس​) في حضور المدير العام للنقل البري والبحري ​عبد الحفيظ القيسي​ بعد اعلان وزارة النقل عن خطتها لإنشاء خطوط نقل سريعة على الطرق. واستعرض المجتمعون موضوع نظام النقل السريع باستخدام B R T التي تستخدم في بعض دول العالم، اضافة الى الخدمات التي تؤديها الشركة من خدمات استشارية ومساعدات تقنية ومساعدة الادارة المعنية بالتشغيل والاشراف على التشغيل. وأبدت الشركة اهتمامها بتقديم اي مساعدة يحتاجها ​لبنان​ في هذا المجال من دراسات فنية وغيرها".