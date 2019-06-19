كنعان: انجزنا كل مواد قانون الموازنة وستكون هناك جلسة حاسمة للمواد المعلقة

لفت رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في مؤتمر صحفي بعد جلسة اللجنة إلى أن "مشاركة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في الجلسة كانت موضع ترحيب من قبلنا وهي تأكيد على الفصل والتعاون بين السلطات"، مشيراً إلى أن "​الدولة​ والشعب يعولان على الاصلاح البنيوي ولا شيء يتعارض مع شيء اذا كانت النيات صافية لحماية المال العام".

وأشار إلى "اننا انجزنا كل مواد ​قانون الموازنة​ وستكون هناك جلسة حاسمة للمواد ​المعلقة​ اذ ان بعض النواحي بحاجة لنقاش"، لافتاً إلى "أننا انجزنا المواد القانونية ووصلنا الى المادة 99 وقد تنتهي اليوم او في جلسة الغد الصباحية، وتبقى المواد المعلقة التي ستخصص لها جلسة حاسمة عندما تنجز الصياغات النهائية للمواد التي ستعدل بما فيها رسم الـ2 % وضريبة الدخل على معاشات التقاعد".

وأكد "إننا لم نكن نلعب عندما قلنا ان بعض المواد لن تعود كما كانت آتية من الحكومة ومن بينها التقاعد"، مشيراً إلى "اننا عدلنا المادة 89 المتعلقة بنقل القضاة الى الملاك الاداري واقرت بمنع الانتقال".