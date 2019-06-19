شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: "هيومان رايتس مأجورة.. ومبيهمناش تقاريرها تخبط دماغها فى الحيط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عبد الله عضو مجلس النواب، إن هيومان رايتس وتش منظمة مأجورة تعمل لمن يدفع لها وتتحصل على أموال من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية ودول تكن العداء لمصر كقطر وتركيا وبالتالى لا يشغل بالنا أى تقارير تصدرها هذه المنظمة المشبوهة.

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أضاف عبد الله، أن هيومان رايتس واتش تسعى جاهدة لتأليب الرأى العام العالمى ضد مصر فى حين ان محمد مرسى توفى وهو فى المحكمة وليس فى السجن فماذا كانت ستفعل لو كان مات داخل السجن، مؤكدا أن هذه المنظمة تعمل وفق حسابات خاصة تحكمها المال والانتماء للتنظيمات المتطرفة.

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أكد عضو مجلس النواب، أن هيومان رايتس تكن حالة من العداء الشديد للدولة المصرية وأنا أقول:" تخبط راسها فى الحيط إحنا مبيهمناش منظمات مأجورة ولا هتشغل بالنا".