شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر خارجية النواب يؤكد حرص مصر على إقامة طيبة واستراتيجية مع روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، نيكولاى لياجوشين السكرتير الثانى بسفارة روسيا الأتحادية بالقاهرة.

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وفى بداية اللقاء، أعرب نيكولاي لياجوشين عن سعادته لاستقباله بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصرى، مؤكدأً على عمق العلاقات التى تجمع روسيا بمصر، التى تعتبرها حليف وشريف استراتيجى لها بمنطقة الشرق الأوسط.

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من جانبه، أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، أن البرلمان المصرى ولجنة العلاقات الخارجية دايماً يرحبان بجميع الأصدقاء حول العالم ولاسيما روسيا، والتى تمتد العلاقات الثنائية بينهما لعقود.

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وقال الخولي، إن روسيا حليف قوى لمصر منذ ثورة يونيو 2013، مؤكدأً حرص مصر على إقامة علاقات طيبة واستراتيجية مع روسيا مبنية على أساس الاحترام المتبادل، وذلك على المستوي البرلماني والحكومي وأيضا الحزبى.

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واتفق الجانبان، على أهمية مثل هذه اللقاءات المشتركة بين البلدين للاستمرار فى تعزيز مجالات التعاون بين مصر وروسيا، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.