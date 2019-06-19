شكرا لقرائتكم خبر عن مارجريت عازر: أردوغان يحاول إلهاء الشعب التركى عن فشله بالحديث عن وفاة مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بشأن وفاة محمد مرسى.

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وقالت النائبة، في بيان لها، إن اردوغان يستكمل مسلسل التدخل السافر فى الشأن المصرى الداخلى، ومخالفة كافة الأعراف الدولية والدبلوماسية، بما يزيد من تأزم العلاقات الثنائية على المستوى الرسمى.

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وأشارت النائبة، إلى أن رئيس تركيا يحاول إلهاء الشعب التركى عن فشله الاقتصادى المشهود وهو أصغر من أن يتطاول على قضاء مصر الشامخ وعليه أن ينظر إلى ما آلت إليه تركيا فى عهده من استبداد وتزوير انتخابات ومحاولة ستر أفعاله الإرهابية فى حق الشعب الليبى مساندة للإرهابيين وأكاذيبه الواضحة من خلال تصريحاته عن وفاة مرسى، رغم كامل اليقين بأن الوفاة طبيعية بشكل تام.

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وشددت أن مرسي خلال فترة وجوده في السجن حصل على رعاية طبية فائقة، وحصل على الأدوية التى يحتاجها في مواعيدها ولا صحة لما يتم ترويجه حاليا من جماعة الإخوان الإرهابية.