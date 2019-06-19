شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الحكومة للتطوير المؤسسى لمنظومة القمامة × 5 أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحكومة عن 5 أرقام هامة فى خطتها الخاصة بالتطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والنظافة وإدارة المخلفات بأنواعها، والتى قدمتها لمجلس النواب، عن طبيعة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى المنظومة خلال الوضع الراهن، يستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى: ‌ 1. الوحدات المحلية تقوم بالجمع فى 11 محافظة. 2. القطاع الخاص يشاركها من خلال (متعهدين وشركات) فى 13 محافظة. Advertisements 3. المجتمع المدنى يشارك فى 10 محافظات. 4. القطاع الخاص يشارك فى إنشاء وإدارة مصانع التدوير فى عدد 17 محافظة. 5. عدد شركات القطاع الخاص المشاركة فى المنظومة الحالية بالمحافظات 15 شركة. ‌ ‌

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