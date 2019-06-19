"اقتراحات البرلمان" تناقش طلب بتحويل السلالم العلوية بمحطات المترو إلى "كهربائية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، برئاسة النائب همام العادلي، اقتراح برغبة مقدم من النائب همام العادلي، بشأن تحويل السلالم العلوية بمحطات مترو الأنفاق إلي سلالم كهربائية.
وأكد مقدم الاقتراح، أن الهدف من ذلك الطلب هو التيسير علي المواطنين في التنقل والحركة خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يعانون كثيرا في التحرك داخل هذه المحطات والخروج منها، مطالبا بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتحويل كل السلالم في محطات المترو إلي سلالم كهربائية.
ودعت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، ممثلي الحكومة من وزارات المالية والنقل وهيئة مترو الأنفاق، لحضور الاجتماع، للرد علي الطلب.
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