إصابة طفل عقرة كلب ضال بمنطقة السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: أصيب طفل بإصابات بالغة، بعدما عقرة كلب ضال بمنطقة السلام. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من إحدى المستشفيات بوجود طفل مصاب وبالانتقال والفحص تبين إصابة طفل يدعى "م. م."، 7سنوات، وبه آثار عقر كلب بمناطق متفرقة وبخاصة منطقة الزراع الأيمن. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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