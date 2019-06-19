محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
قال المهندس طارق عبدالحميد، رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، إن العمل داخل محطة شمال القاهرة لتوليد وإنتاج الكهرباء يجرى بصورة سليمة ولا صحة لما جرى تداوله عن وجود حريق داخل المحطة نهائيا.
وأكد عبد الحميد، لمصراوي، الأربعاء، أن النيران والدخان المتصاعد بجوار المحطة ناتج عن إضرام النيران بقطعة أرض فضاء أمام الشركة وليست مملوكة لها لإزالة بعض المخلفات الموجودة بها، مؤكدا أن المحطة تعمل بكل وحداتها بكفاءة جيدة وتؤدي دورها بشكل جيد.
كانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباءً عن اندلاع حريق في محطة شمال القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق للكهرباء على "أدخنة" محطة شمال القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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