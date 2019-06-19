جامعة الوادي الجديد تطلق 3 قوافل بيطرية مجانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال عميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد الدكتور سطوحي أحمد سطوحي، إن الجامعة ستطلق قوافل بيطرية بقرى الشركة 8 و17 و55 شمال مدينة الخارجة، الأحد المقبل، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز طنطاوي.

وقال سطوحي، في تصريح اليوم الأربعاء، إن القوافل ستستمر على مدار ثلاثة أيام من 23 يونيو حتى 25 يونيو الجاري.

ولفت إلى أن هذه القوافل يشارك بها 21 طالبا من الكلية سيقدمون من خلالها الخدمة المجانية لصغار المربين.