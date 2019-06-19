محافظ القليوبية يبحث سبل مكافحة القوارض والبعوض للحد من انتشار الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع اللجنة العليا لمكافحة ناقلات الأمراض بالمحافظة. وناقش الاجتماع طرق المكافحة المتكاملة لناقلات الأمراض وتنظيم حملة ضد القوارض والبعوض والذباب، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والوحدات المحلية وكذلك تطهيرالترع والمصارف. حضر الاجتماع الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة أمال جاب الله مدير عام الأمراض المتوطنة بالقليوبية، والدكتور مهندس عبد المجيد حسن عبدالمجيد مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالقليوبية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري مديريات الطب البيطري والزراعة والري والصرف الصحي والبيئة. ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة تنظيم دورات التثقيف الصحي اللازمة للكوادر الطبية والقيادات المحلية والأهالي خاصة في المناطق ذات معدلات الانتشار المرتفع للأمراض المتوطنة.

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