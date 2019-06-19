بالصور.. رئيس جامعة أسوان يلتقي نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :
التقي الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم الأربعاء، مع بو بارك، نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" (KOICA) لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين والارتقاء بالعملية التعليمية في قسم اللغة الكورية بكلية الألسن.
وأوضح رئيس الجامعة أنه خلال اللقاء جرى الاتفاق على عقد عدد من الدورات التدريبية الصيفية للطلاب الراغبين في تحسين مستواهم في اللغة الكورية بالتعاون مع المتطوعين الكوريين بالجامعة.
وأشار إلى أنه من المنتظر انضمام اثنين من المتطوعين الكوريين للتدريس في كلية الألسن خلال الفترة من شهر أكتوبر حتي شهر ديسمبر المقبلين ليصبح بذلك إجمالي عددهم 6 مما سيكون له مردودًا اإيجابيًا على جودة العملية التعليمية بهذا القسم.
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