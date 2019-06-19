محافظ أسيوط يوجه بتوفير كافة سبل الدعم لاحتفالات الدير المحرق بالقوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي عبد الودود:

قال اللوء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، إن المحافظة تحرص على إحياء مسار العائلة المقدسة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير السبل الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام إقامة الدير المحرق احتفالاته بـ "معجزة حالة الحديد".

وأشار المحافظ إلى أن الدير المحرق يعد أحد أبرز نقاط رحلة العائلة المقدسة للأراضي المصرية فمكثت به حوالي 6 أشهر خلال رحلتها للأراضي المقدسة هربًا من بطش الرومان.

وأشار محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية، إلى إنه جاري تطوير جميع الطرق المؤدية لمسار رحلة العائلة المقدسة لمصر ضمن خطة المحافظة للتطوير منوها أن أسيوط تتميز بوجود نقطتين لرحلة العائلة المقدسة منها دير السيدة العذراء بقرية درنكة والدير المحرق بمركز القوصية.

وأشار المحافظ إلى أن الدير المحرق بدأ مساء أمس الثلاثاء احتفالاته التي تتضمن صلاة رفع البخور بكنيسة السيدة العذراء مريم يعقبها موكب الأيقونة ويليها إنشاد مجموعة من الفرق ترانيم روحية وإلقاء الآباء العظة وتختم بصلوات تسبحة نصف الليل.

وأضاف المحافظ أن الاحتفالات تستمر حتى صباح الخميس 28 يونيو الجاري تحت إشراف ورعاية الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق.