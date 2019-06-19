وزير الأوقاف الأسبق: العالم كله يتقدم والأمة الإسلامية تختلف في فروع الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وزير الأوقاف الأسبق، إن العالم الإسلامي في عصرنا اليوم بحاجة إلى أئمة ودعاة يمتلكون أدوات الدعوة مع نشر صحيح الدين، و روح السلام والنقاء وترسيخ القيم الأخلاقية، وتفتيح عقول الناس لأهمية النهضة البنائية وليست الهدمية الدامية .

ودعا خلال لقائه الأئمة والدعاة الأثيوبيين بالدورة التدريبية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الأربعاء، الأمة الإسلامية لوقف النزاعات بين أبنائها التي تؤدي إلى البغضاء والقتل واستحلال دم بعضنا البعض، مضيفًا "العالم كله يتقدم ويعلو تكنولوجياً وعلمياً، ونحن ما زلنا نختلف في الفروع الجزئية من الدين، فلابد من بذل الجهد والعمل في إعمار الأرض كخلفاء الله على أرضه".

وقال القوصي المتدربين: " عليكم بنشر صحيح الدين الوسطي الحنيف الذي يدعو إلى دحض أفكار المتطرفين، ونقل ثمار ما تتلقونه خلال الدورة لأبناء بلادكم، ونشر روح السلام والنقاء عند عودتكم في وجه تيارات الإرهاب والخراب والقتل، مع إعلاء قيمة النهضة الحضارية والبنائية في عقول الناس ".

وتعد الدورة ضمن دورات المنظمة لتدريب أئمة العالم الإسلامي على تفكيك الفكر المتطرف ونشر الوسطية والاعتدال وقبول الآخر، يشارك بهذه الدورة 13خطيباً وإماماً من أثيوبيا .​