قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الأمريكيين اعترفوا بهزيمتهم أمام بلاده خلال لقاءاتهم مع مسؤولي الدول الأخرى، مؤكدا أن إدارة ترامب غير قادرة على إخضاع طهران.
وأكد روحاني خلال اجتماع حكومي اليوم التزام بلاده بالاتفاق النووي، مضيفا أن طهران ستتخذ إجراءات جديدة بعد انتهاء مهلة الستين يوما، كما عبر عن استعداده للعدول عن تقليص الالتزامات، فيحال نفذت أوروبا تعهداتها في الاتفاق النووي.
وأضاف الرئيس الإيراني، أن تقليص بلاده لالتزاماتها النووية "لا ينتهك القانون الدولي، ويأتي ضمن المادتين 26 و 36 في الاتفاق النووي".
كما ندد بالإجراءات الأمريكية ضد بلاده، واصفا إياها بـ "الجريمة ضد الإنسانية"، مذكرا بأن الاتفاق النووي كان أفضل
وفي حديثه عن الهجوم الذي تعرضت له ناقلات النفط، أكد روحاني أنه "ردة فعل تستهدف علاقاتنا الجيدة مع اليابان والصين"، مضيفا أن هذا الهجوم جاء "لعلة سياسية لم يصدقها أحد سوى أمريكا وبريطانيا ودولتين صغيرتين في المنطقة".
وشدد روحاني على أن قوات بلاده البحرية "توفر الأمن في بحر عمان ومضيق هرمز وطرق الإمدادات في مواجهة الإرهاب"، رافضا أي لوم يوجه إلى طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإيراني: الأمريكيون انهزموا أمامنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.