الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضي زراعية ويهدم سلاسل حجرية غرب بيت لحم

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أراضي زراعية وهدمت سلاسل حجرية في بلدة بتيرغرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وذكر رئيس بلدية بتير تيسير قطوش، بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافات وآليات عسكرية،هدمت سلاسل حجرية وجرفت أراضي مملوكة لكل من: خليل أبو نعمة، وعمر القيسي، وجواد القيسي في منطقة الخمار المقابلة لقرية

الولجة المجاورة .وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من التواجد أو التوجه إلى المكان ، مؤكدا أنه لم يتم حصر المساحات المستهدفة ولم يتم الكشف عن نوايا الاحتلال من عمليات التجريف .يذكر أن منطقة الخمار في بتير تتعرض لانتهاكات الاحتلالالمستمرة والتضييق على الأهالي فيها .في سياق ’آخر، اعتدى مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء ، على مواطن وعدد من المنازل في بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية .وقال مدير بلدية كفل حارس عبد الرحيم بوزية إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا مدخل البلدة من الجهة الجنوبية صباحا، وقاموا بإلقاء الحجارة على منازل المواطنين، ما أدى إلى اصابة المواطن محمود حسن بوزية (64 عاما) بحجر في يده.