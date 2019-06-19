لبنان يعلن تلقيه دعوة روسية لحضور محادثات أستانا بشأن سوريا

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت دعوة من روسيا للمشاركة في محادثات أستانا المقررة في العاصمة الكازاخستانية نورسلطان في يوليو المقبل.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، "استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتيف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بحضور السفير الروسي، ألكسندرزاسبكين، والوفد الدبلوماسي المرافق. وتناول الحديث التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، لا سيما في سوريا وموضوع النازحين السوريين ومؤتمر أستانا".
وأضاف البيان أن "الموفد الرئاسي الروسي نقل إلى الرئيس عون تحيات الرئيس بوتين ودعوة لحضور لبنان الاجتماع المقبل لمسار أستانا
ويجري الوفد الروسي الذي وصل إلى لبنان، أمس الثلاثاء، سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين لمناقشة القضايا المتصلة بالوضع في سوريا، ولا سيما عودة اللاجئين السوريين، انطلاقا من المبادرة التي أعلنتها روسيا في هذا الشأن العام الماضي.
ويعول لبنان على المبادرة الروسية لمؤازرته في عودة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه، والمقدر عددهم بنحو مليون ونصف مليون شخص.
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