الجيش العراقي يتوعد مطلقي صواريخ "الكاتيوشا" على المنشآت النفطية

توعدت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية باتخاذ إجراءات رادعة ضد الجهات، التي تقف وراء إطلاق صواريخ الكاتيوشا في البلاد.

وقالت القيادة في بيان، صباح اليوم الأربعاء "تنفيذًا لما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة، الصادر اليوم "كلفت قيادة العمليات المشتركة جميع الأجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات وتشخيص الجهات، التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في بغداد والمحافظات، لتتخذ القوات الأمنية الإجراءات الرادعة ضدها أمنيًّا وقانونيًّا"​​​.

وشهدت بغداد وبعض المحافظات العراقية في الآونة الأخيرة محاولات متكررة لاستهداف منشآت ومواقع مختلفة بصواريخ الكاتيوشا.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت سقوط صاروخ كاتيوشا قرب قيادة عمليات نينوى دون وقوع أضرار، في وقت متأخر من مساء أمس، بالإضافة إلى سقوط آخر في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة الغنية بالنفط، ما أدى لإصابة 3 أشخاص.

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وفي العاصمة بغداد، سقط صاروخ كاتيوشا أمس الأول الاثنين على معسكر التاجي الذي

تتواجد فيه قوات أمريكية وأخرى أجنبية، فيما أعلنت القيادة المشتركة إحباط محاولة لاستهداف المعسكر بالصواريخ مطلع مايو الماضي.

واستهدفت هذه الصواريخ كذلك المنطقة الخضراء وسط بغداد التي تضم مباني حكومية، وقصر الرئاسة، ورئاسة الوزراء، والسفارات الأجنبية وبينها السفارة الأمريكية.

وأمرت الخارجية الأمريكية بسحب الموظفين الذين لا يرتبط عملهم بالعمليات من العراق، اليوم الأربعاء، بما في ذلك العاملون في السفارة ببغداد والقنصلية في أربيل، وتعليق تقديم خدمات منح التأشيرات مؤقتا.

ورفعت وزارة الخارجية الأمريكية مخاطر السفر إلى العراق لأعلى مستوياتها، قبل أيام، وحثت مواطنيها على الامتناع عن زيارة البلاد بسبب "التوتر المتصاعد".