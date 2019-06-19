أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها بخير، ذلك بعدما ظهرت ترتعش خلال استقبالها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في برلين.
ورصدت عدسات المصورين تعرض ميركل (64 عاما) لوعكة صحية، خلال استقبالها الرئيس الأوكراني، الأحد الماضي، ويظهر مقطع الفيديو وقوف ميركل وزيلينسكي على السجادة الحمراء، وفجأة تبدأ ميركلبالارتعاش بشكل واضح وتقوم بتغيير وضع يديها عدة مرات للسيطرة على نفسها كي لا تقع.
وقالت ميركل إنها تعاني من الجفاف بسبب الحر، وأضافت: "لقد شربت 3 أكواب من المياه على الأقل، وأنا في حالة جيدة الآن".
بدوره قال زيلينسكي، وهو كوميدي سابق، إنه "كان ليساعد ميركل لو لزم الأمر"، مؤكدا أن "ميركل آمنة تماما".
وكانت وسائل إعلام، أفادت بأن الحرارة وصلت في العاصمة الألمانية يوم الأحد إلى 30 درجة مئوية، واصفة هذا اليوم بأنه "يوم حار جدا".
وتعد ميركل من أكثر السياسيين المؤثرين في أوروبا، وقد أعلنت أنها ستتنحى عند نهاية ولايتها الرابعة في العام 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فيديو "الرعشة الغريبة".. ميركل: أنا بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.