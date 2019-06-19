عاجل-الجيش الأميركي: الهجوم على الناقلة اليابانية ناتج عن لغم بحري مشابه للألغام الإيرانية

أعلن الجيش الأميركي، عن جمع بصمات من الناقلة اليابانية، والتي تتيح بناء قضية جنائية، وأوضح أن الهجوم على الناقلة، ناتج عن لغم بحري مشابه للألغام الإيرانية، زرع أعلى خط الماء بالناقلة اليابانية والهدف لم يكن إغراقها كما يبدو، وأن الأضرار المرصودة، لا يمكن أن تنجم عن جسم طائر، وقد قام المحققون برفع بصمات أصابع وأيدي من الناقلة.

وأضاف الجيش الأميركي، أنه أجرى تحقيقا مشتركا مع الشركاء الإقليميين، بشأن الهجوم على ناقلتي النفط.