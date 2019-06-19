محكمة مصرية تحكم بإعدام عضوين في خلية إرهابية

قضت محكمة مصرية? اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقاً على عضوين في خلية إرهابية متهمة إطلاق النيران على مركز شرطة أبو المطامير وتفجير الأبراج الكهربائية في محافطة البحيرة.

وعاقبت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثامنة"، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الجزئية، اليوم، ثلاثة متهمين بالسجن 10 أعوام، ومتهمين بالسجن ثلاثة أعوام في القضية نفسها.

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كان رجال الأمن الوطني، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في البحيرة، أعلنوا عام 2015 القبض على "أفراد خلية إرهابية مسلحة متهمة بإطلاق النيران على مركز شرطة أبو المطامير وتدمير أبراج كهرباء الضغط العالي، وإطلاق النيران على قسم شرطة أبو المطامير وإحراز أسلحة وقنابل ومتفجرات".