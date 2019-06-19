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البرلمان العربي يبحث تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية

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أعلن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي عن مشروع قرار معروض أمام أعمال الدورة الحالية من البرلمان في العاصمة المصرية القاهرة اليوم لدعوة الأمم المتحدة والجامعة العربية لتصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية.

وقال السلمي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، إنه سيتم التصويت على القرار ورفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، مشيراً إلى أن البرلمان لن يتوانى عن أي جماعة تستهدف المنشآت المدنية.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى تعمد الحوثيين استهداف المنشآت المدنية في دول الجوار مثلما حدث مؤخراً في المملكة العربية بوصفه جريمة حرب، لافتاً النظر إلى تهديد الحوثيين للنواب اليمنيين لأنهم يحضرون جلسات البرلمان اليمني.

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وقال إن البرلمان العربي سيطلب من الاتحاد البرلماني الدولي توفير حماية لهم؛ مشيراً إلى أن البرلمانيين لهم حصانة في أي مكان بالعالم.

وبدأت أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، برئاسة الدكتور مشعل السلمي، وبحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.

وتركز الجلسة على الأوضاع العربية الراهنة في ظل الأزمات والتحديات والمستجدات، التي تمر بها البلدان العربية، وتناقش جهود البرلمان العربي لدعم العمل العربي المشترك ومواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي.

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