انفجارات متتالية في مخازن أسلحة للحوثيين بمحافطة حجة

هزت اليوم انفجارات عنيفة ومتتالية من مخازن أسلحة تابعة لميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في شرق مدينة حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن. وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الانفجارات العنيفة أتت بالتزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات دعم الشرعية في اليمن فوق سماء المنطقة ذاتها. اقرأ أيضاً... بدعم من التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في ميدي ودكت مقاتلات دعم الشرعية في اليمن بغارات جوية في مديرية عبس، تجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران بوادي الثلاث بمنطقة بني حسن، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات تابعة لها.

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