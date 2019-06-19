كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوريس جونسون يتقدم في السباق نحو رئاسة حزب المحافظين البريطاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد حزب المحافظين البريطاني لابعاد مرشح آخر من المنافسة علي منصب رئيس الوزراء المقبل للبلاد، حيث يتدافع المنافسون للتقدم علي بوريس جونسون.

سيقوم نواب حزب المحافظين باستبعاد بعض المرشحين يومي الاربعاء والخميس، حيث سيخوض المرشحان الرئيسيان جولة الإعادة لأعضاء الحزب في جميع أنحاء البلاد. وصرح احد المرشحين المتبقين، وزير التنمية الدولية روري ستيوارت، انه يناقش مع وزير البيئة مايكل جوف دمج القوات. واضاف "السؤال هو من هو الاكثر قدرة على هزيمة بوريس جونسون بأدب واحترام".

كما يضم السباق وزير الخارجية جيريمي هانت، ووزير الداخلية ساجد جافيد أيضا. وسيحل الفائز، المقرر الاعلان عنه في اواخر يوليو، تيريزا ماي كزعيم محافظ ورئيسا للوزراء.

