كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صادرات مصر إلى الهند تقفز إلى 41 في المئة في عام 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت صادرات مصر إلى الهند بنسبة 41 في المائة خلال عام 2018، وبلغت 1.7 مليار دولار، مقارنًة بـ 1.2 مليار دولار في عام 2017، وفقًا لتقرير اقتصادي عن العلاقات المصرية الهندية أعده مكتب التمثيل التجاري المصري في نيودلهي.

وكشف التقرير أنه باستثناء الصادرات البترولية والغاز الطبيعي، سجلت صادرات مصر 697 مليون دولار في عام 2018، مقابل 398.7 مليون دولار في عام 2017، بزيادة قدرها 289.5 مليون دولار أو 75 في المئة.

من بين أهم بنود الصادرات المصرية التي حققت طفرة كبيرة في عام 2018، المنسوجات المصنوعة من الألياف الصناعية بقيمة 81 مليون دولار، وسجلت الأسمدة الأمونية 73.6 مليون دولار، مقارنة بـ 6.3 مليون دولار في عام 2017.

أما بالنسبة للواردات المصرية من الهند، فقد أشار التقرير إلى أن الواردات سجلت زيادة بنسبة 18.2 في المائة، قائلًا إن الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة في قيمة واردات الوقود من عمليات التكرير من 195 مليون دولار في عام 2017 إلى حوالي 507 مليون دولار في عام 2018، بزيادة قدرها 312 مليون دولار. ويمثل هذا البند 73٪ من إجمالي الواردات المصرية من الهند.