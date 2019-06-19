كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تقدم أكبر مساعدات غذائية لجارتها الشمالية منذ 2008 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت كوريا الجنوبية أكبر مساعدات وتبرع بالغذاء منذ عام 2008 لبرنامج مساعدات الأمم المتحدة في كوريا الشمالية، وسط تحذيرات من أن هناك حاجة إلى ملايين الدولارات الأخرى للتعويض عن نقص الغذاء.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء عن مسؤولين، أنّ كوريا الجنوبية التزمت بوعد بالتبرع بمبلغ 4.5 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وأعلنت أنها ستوفر أيضًا 50،000 طن من الأرز لتوصيلها إلى جارتها الشمالية.

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وقالت كوريا الشمالية إنها تواجه حالات جفاف، وأكدت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة أن إنتاج الغذاء انخفض "بشكل كبير" العام الماضي، مما ترك أكثر من 10 ملايين كوري شمالي في خطر.

وأوضح كبير المتحدثين بإسم البرنامج هيرفي فيرهوسيل في بيان :"هذا هو أكبر تبرع من جمهورية كوريا لبرنامج الأغذية العالمي لكوريا الديمقراطية منذ عام 2008 وسيدعم ما بين مليونين ونصف المليون من الأمهات الحوامل والمرضعات"، في إشارة إلى عملية وكالته في كوريا الشمالية، وقال، إن هناك حاجة لمزيد من المساعدات للتعويض عن النقص.

وأضاف فيرهوسيل: "يقدر برنامج الأغذية العالمي أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 300000 طن من الأغذية، بقيمة 275 مليون دولار، لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية لدعم الأشخاص الأكثر تضرراً من خسائر المحاصيل الكبيرة على مدار المواسم المتعاقبة".