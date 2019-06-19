كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: تاريخنا مع أمريكا يظهر أن النتائج الإيجابية للمحادثات ممكنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّت الصين، اليوم الأربعاء، أنّ النتائج الإيجابية ممكنة في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، بعد أن وافق رئيسا أكبر اقتصادين في العالم على إحياء محادثاتهما المضطربة في اجتماع مجموعة العشرين الشهر الجارى.

وصرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه سيلتقى بالرئيس الصينى شى جين بينج فى قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان، وأكدت الصين، التي رفضت في السابق الكشف عما إذا كان الزعيمان سيجتمعان، الاجتماع.

ويقع البلدان في خضم نزاع تجاري مكلف أدى إلى الضغط على الأسواق المالية، وألحق الضرر بالاقتصاد العالمي.

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وانهارت المحادثات للتوصل إلى اتفاق واسع النطاق الشهر الماضي بعد أن اتهم المسؤولون الأمريكيون الصين بالتراجع عن الالتزامات المتفق عليها، ومنذ ذلك الحين أصبح التفاعل محدودًا، وهدد ترامب بفرض مزيد من التعريفات على المنتجات الصينية في تصاعد تريد الشركات في كلا البلدين تجنبه.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" في مؤتمر صحفي يومي، إنه من المهم إيجاد حل مقبول لدى الجانبين.

وأكد "لو" أنّ التواصل على مدى أربعة عقود يدل على أنه من الممكن تحقيق نتائج إيجابية، مضيفاً أنه لا يستطيع إعطاء جدول أعمال محدد للاجتماع.

وقال "سيتحدث الزعيمان عما يريدان.. الصفقة ليست في مصلحة الشعبين فحسب، بل تلبي تطلعات العالم بأسره."