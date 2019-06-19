كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: الدول الفقيرة هى التى تستقبل معظم اللاجئين بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء إن الدول النامية، وليس الدول الغربية الغنية، تتحمل وطأة أزمة اللاجئين في العالم، وتستضيف معظم النازحين البالغ عددهم 70.8 مليون شخص الذين فروا من الحرب والاضطهاد.

وأوضحت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي الرائد "نزعات عالمية"، أنّ نصف النازحين قسريًا في العالم هم من الأطفال وأن الإجمالي 2018 هو الأعلى منذ نحو 70 عامًا.

Advertisements

وأضافت أنّ الرقم العالمي يشمل 25.9 مليون لاجئ، و 41.3 مليون شخص نزحوا من أوطانهم، و 3.5 مليون طالب لجوء.

ذلك لأنه لا يشمل معظم الـ 4 ملايين فنزويلي الذين فروا إلى الخارج منذ عام 2015 لأنهم لا يحتاجون إلى تأشيرات أو لتقديم طلبات لجوء للإقامة في معظم البلدان المضيفة، وقالت إنه إذا استمر التدفق الخارجي، فقد يكون إجمالى 5 ملايين فنزويلي قد غادروا بحلول نهاية العام.

وقال فيليبو جراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي:"بالتأكيد إذا لم يتم حل الوضع سياسياً في فنزويلا، باتفاق سياسي، فسنرى استمرارًا لهذه الهجرة".