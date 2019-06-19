كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراجع التضخم في بريطانيا قبل قرار سعر الفائدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشير الارقام الرسمية الى ان التضخم في بريطانيا انخفض في مايو، عائدًا الى السعر المحدد من قبل بنك إنجلترا، وسط انخفاض اسعار تذاكر الطيران واسعار السيارات.

و صرح مكتب الاحصاء الوطني يوم الاربعاء ان اسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 2 ٪ في العام حتى شهر مايو، مقارنة ب 2.1 ٪ في الشهر السابق. يعني الانخفاض ان التضخم قد عاد إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪، وقد يخفف الضغط على واضعي الاسعار لدعم رفع سعر الفائدة في المستقبل القريب. ومن المتوقع ان تحافظ لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.75٪ يوم الخميس

