إسرائيل تجري مناورات عسكرية وسط توترات إقليمية

وصرح الجيش أنه يختتم التدريبات التي استمرت اربعة أيام، حيث ركزت المناورات على غمر جميع الفروع العسكرية ضد التهديدات التي تتعرض لها اسرائيل من الشمال، كما شملت اول نشر للطائرات النفاثة المقاتلة الشبح F-35.

تم التخطيط لهذه التدريبات قبل فترة طويلة ولكنها تأتي وسط توترات متزايدة في الخليج الفارسي بين ايران والولايات المتحدة. ويخشى المسؤولون الإسرائيليون ان تحاول ايران حشد وكلاء مثل حزب الله ضدها كجزء من النزاع. وقد حضر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التدريبات وحذر اعداء إسرائيل: "لا تختبرونا".

