كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تجري مناورات عسكرية وسط توترات إقليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تجري إسرائيل اكبر مناوراتها العسكرية منذ سنوات، حيث يحاكي الآلاف من قوات الجيش والبحرية والقوات الجوية حربًا مستقبلية مع مقاتلي حزب الله اللبناني.
وصرح الجيش أنه يختتم التدريبات التي استمرت اربعة أيام، حيث ركزت المناورات على غمر جميع الفروع العسكرية ضد التهديدات التي تتعرض لها اسرائيل من الشمال، كما شملت اول نشر للطائرات النفاثة المقاتلة الشبح F-35.
تم التخطيط لهذه التدريبات قبل فترة طويلة ولكنها تأتي وسط توترات متزايدة في الخليج الفارسي بين ايران والولايات المتحدة. ويخشى المسؤولون الإسرائيليون ان تحاول ايران حشد وكلاء مثل حزب الله ضدها كجزء من النزاع. وقد حضر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التدريبات وحذر اعداء إسرائيل: "لا تختبرونا".
تم التخطيط لهذه التدريبات قبل فترة طويلة ولكنها تأتي وسط توترات متزايدة في الخليج الفارسي بين ايران والولايات المتحدة. ويخشى المسؤولون الإسرائيليون ان تحاول ايران حشد وكلاء مثل حزب الله ضدها كجزء من النزاع. وقد حضر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التدريبات وحذر اعداء إسرائيل: "لا تختبرونا".