كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات العراقية تتعهد بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إرباك الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توعدت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات رادعة ضد الجهات التي تقف وراء إطلاق صواريخ كاتيوشا في بغداد والمحافظات.

وقالت القيادة، في بيان لها، "تنفيذا لما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة الصادر يوم 18 حزيران/يونيو 2019 كلفت قيادة العمليات المشتركة جميع الأجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات وتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في بغداد والمحافظات؛ لتتخذ القوات الأمنية الإجراءات الرادعة ضدها أمنيا وقانونيا".

وأضافت القيادة "تؤكد قواتكم الأمنية بكل تشكيلاتها أنها لن تسمح بالعبث بأمن العراق والتزاماته وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إرباك الأمن وإشاعة الخوف والقلق وتنفيذ أجندة تتعارض مع مصالح العراق الوطنية".

وكانت الشرطة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، إن صاروخا سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى، بينها شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة بجنوب البلاد، مما أدى إلى إصابة اثنين من العمال العراقيين.

وأضافت أن الصاروخ أصاب مقرات السكن والعمليات في البرجسية غربي البصرة، وفقا لوكالة "رويترز".

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وذكر مصدر أمني أن إكسون تعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور.

وقال مسؤولون في مجال النفط إن من الشركات الأخرى التي تعمل في الموقع "رويال داتش شل" و"إيني" الإيطالية.

في نفس السياق، ذكر مصدر أمني، أمس، إن صاروخا من نوع كاتيوشا سقط في الجانب الأيسر من مدينة الموصل العراقية.

وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت متأخر من الليل، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن صاروخا من نوع كاتيوشا، سقط على مجمع القصور الرئاسية، في الجانب الأيسر من الموصل مركز نينوى شمال البلاد.

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك"، منتصف ليلة اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات نينوى دون أضرار.