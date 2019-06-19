كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئیس الوزراء العراقي: زيارة أمير الكويت لبغداد مهمة.. والعلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف رئیس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، زیارة أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى بغداد اليوم الأربعاء، بالمهمة و"لیس للبلدین فحسب بل للإقلیم بأسره".

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي، "إن العلاقات العراقیة الكویتیة، الیوم في أفضل حالاتھا، وقد شھدت العدید من الزیارات المتبادلة بین كبار المسؤولین في البلدین، والتي ستتوج بزیارة الشیخ صباح الأحمد الصباح".

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وأكد عبد المهدي، أن زیارة أمیر الكويت إلى بغداد في ھذه الظروف تعد "مؤشرا مھما" على تنامي العلاقات بین البلدین.

وذكر عبد المهدي أن الزیارة ستشھد اجتماعات مشتركة وصفھا بـ"الغنیة جدا"، مؤكدا أن "الطرفین سیعززان ما تم الاتفاق علیه بین الحكومتین في المرحلة الماضیة والعمل على حل ما تبقى من أمور عالقة واحدة تلو الأخرة".

وتعتبر زيارة الشيخ صباح الأحمد، أمير دولة الكويت، إلى العراق، هي الثانية من نوعها، بعد حضوره اجتماع القمة العربية الذي عقد في العاصمة بغداد، بتاريخ 29 مارس عام 2012.