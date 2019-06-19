كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: اتهام سوري بالانضام لتنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ممثلو الإدعاء في ألمانيا إن مواطنًا سوريًا يبلغ من العمر 31 عامًا يواجه تهما بالإرهاب للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، مشيرين الي ان فارس، الذي لم يكشف عن اسم عائلته لاسباب تتعلق بالخصوصية، وجهت اليه تهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد قانون مكافحة اسلحة الحرب.

وأوضحوا أنه في عام 2012، انضم أولًا الى فرع محلي لجيش سوريا الحر واطلق النار على سجينين. وفي عام 2014، انضم إلى تنظيم داعش وشارك في اساءة معاملة ثلاثة سجناء في سوريا. كما أخذ العديد من السجناء وأساء معاملة سائق الشاحنة الصغيرة اثناء فحص المركبة بضربه ببندقيته الرشاشة على رأس الرجل. في وقت لاحق من عام 2014، شارك في إعدام سجين.

لم يذكر الإدعاء متى وصل السوري إلى ألمانيا، لكنه قال إنه مسجون بالفعل بسبب جريمة أخرى.

