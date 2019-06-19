كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير الكويت يصل بغداد ويلتقى الرئيس العراقي برهم صالح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الرئاسة الكويتية، عن وصول أمير الكويت صباح الأحمد، إلى بغداد، ولقاء الرئيس العراقي برهم صالح.

ويبحث صباح الأحمد في العراق العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا بالمستجدات على الساحة الإقليمية، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

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وزار الأحمد العاصمة العراقية بغداد في 29 مارس 2012، حيث عقدت القمة العربية.

وحسب صحيفة "الأنباء"، يدشن الأمير "عهدا جديدا" أساسه طي الملفات العالقة بين البلدين.

وتأتي زيارة أمير الكويت، إلى العراق، في ظل توترات إقليمية قائمة بسبب التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.