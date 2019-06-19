كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية ترسل 50000 طن من الأرز إلى جارتها الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كوريا الجنوبية انها تخطط لارسال 50000 طن من الارز الى كوريا الشمالية من خلال برنامج الغذاء العالمي، في حزمة المساعدات الثانية التي اعلنت عنها خلال الشهر الماضي في سعيها للمساعدة في نقص الغذاء في كوريا الشمالية وتحسين العلاقات الثنائية.

وصرح وزير شئون التوحيد الكورى الجنوبى، كيم يون تشول، اليوم الاربعاء بان سول ستعمل مع وكالة الامم المتحدة لضمان وصول الطعام الى الشعب الكورى الشمالى دون تأخير، مضيفا ان كوريا الجنوبية ستقرر ما اذا كانت ستوفر المزيد من المساعدات الغذائية بعد مراجعة نتائج المساعدات الحالية.

قلصت كوريا الشمالية من الحوار والتفاعل مع كوريا الجنوبية بشكل كبير منذ فبراير، عندما انهارت القمة النووية بين الزعيم كيم جونج أون والرئيس دونالد ترامب بسبب خلافات بشأن تخفيف العقوبات ونزع السلاح.

