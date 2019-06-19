الأمم المتحدة: أدلة كافية تربط ولي العهد السعودي بقتل الصحافي خاشقجي

دعت مقررة الأمم المتحدة، أنييس كالامار، اليوم الأربعاء، الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق جنائي دولي حول قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت كالامار في تقرير جديد أصدرته اليوم، إن قتل الصحافي يشكل “إعداما خارج إطار القضاء” مشيرة الى أن غوتيريش “يجب أن يطلق تحقيقا جنائيا دوليا للمتابعة بدون تدخل أي دولة”.

وكانت عدد من البلدان الغربية قد أصدرت قرارت بمنع دخول العشرات من المسؤولين السعوديين على خلفية قتل خاشقجي، وتقطيع جثته التي لازالت غير معروفة المكان لحد الآن.

وقتل خاشقجي، الذي كتب مقالات بعضها مناهض للحكومة السعودية في صحيفة “واشنطن بوست”، بتاريخ 2 أكتوبر، وقطعت جثته في مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول على أيدي فريق من 15 شخصا، ما أثار انتقادات دولية غير مسبوقة لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.