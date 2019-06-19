صورة للطيفة رأفت وعلامات الحمل ظاهرة عليها

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لفت خبر حمل لطيفة رأفت انتباه متتبعي أخبار المشاهير المغاربة، إلا أنها تعمدت في أول ظهور لها بعد تأكيدها الخبر، في حفل في أكادير، ارتداء لباس واسع يخفي أثر حملها.
وظهرت لطيفة رأفت، أخيرا، في صورة حديثة مع ممونة الحفلات، مونية رمسيس، وهي ترتدي فستانا، أبرز علامات الحمل جليا على بطنها.
ولم تكشف ديفا الغناء المغربي، لطيفة رأفت، في تصريحاتها، كم وصل عدد شهور حملها.
وأكدت رأفت أنها حريصة على إبعاد حياتها الشخصية عن الأضواء، وما يؤكد ذلك، أن نسبة كبيرة من جمهورها لم تعلم بزواجها للمرة الثانية في حياتها.
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