مصريون وعرب بينهم 3 مغاربة يهدون “عمرة” عن الرئيس المتوفى محمد مرسي -صور

في خطوة لافتة قرر عدد كبير من المعتمرين، بينهم مغاربة، إهداء “عمرة” إلى الرئيس المصري محمد مرسي الذي توفى أثناء جلسة محاكمته مساء أمس الإثنين.

وتعليقا على نعي عبد الله مرسي لوالده من على حسابه في تويتر أعلنت إحدى المعتمرات وتدعى أسماء أنها تهدي عمرة إلى المتوفى حيث أرفقت تعليقها بصورة من داخل الحرم المكي.

سيدة أخرى أعلنت اليوم الثلاثاء تخصيصها عمرة للرئيس المتوفى حيث أرفقت منشورا بذلك موقعا بتاريخ اليوم الثلاثاء 18 يونيو

Advertisements

كما أكدت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين والتي يتابعها حوالي 2 مليون شخص، أن فوجا كاملا من المعتمرين يتألف من 40 شخصا ينتمون لجنسيات مختلفة وبينهم 6 سعوديين، وجزائري، و3 مغاربة وتونسي، و9 سوريين والباقي مصريون قد اتخذوا الخطوة ذاتها بإهداء عمرة إلى مرسي.

وكان الرئيس السابق، محمد مرسي، قد توفي أمس الإثنين في محكمة القاهرة، خلال جلسة محاكمته في القضية المعروفة باسم ملف التخابر، وسط ردود أفعال وتفاعلات دولية واسعة، ومطالب من منظمات حقوقية دولية، بالتحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاته.