راجت في الساعات الماضية، أخبار تفيد أن الفنان المغربي عبد اللطيف الخامولي، توفي بشكل مفاجئ، غير أن ذلك مجرد إشاعات.
وعبر الخامولي في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، صباح اليوم الأربعاء، عن غضبه الشديد من رواج إشاعة وفاته للمرة الثالثة، مستنكرا من يقف خلف مثل هذه الأخبار.
وتوعد الخامولي مروجي الإشاعة بمتابعتهم قضائيا، موضحا أنه حاليا يصور عملا جديدا خارج البيضاء.
وسبق أن راجت نهاية السنة المنصرم إشاعات مماثلة تتحدث عن وفاة الخامولي.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثالثة.. الإشاعة “تقتل” الخامولي والأخير يتوعد بمتابعة مروجيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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