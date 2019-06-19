برلماني يطالب بتعميم المنحة الجامعية لمحاصرة انقطاع الطلبة عن الدراسة

طالب علي العسري، المستشار البرلماني وممثل إقليم تاونات بالغرفة الثانية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتعميم المنحة على الطلبة الجامعيين خلال المواسم المقبلة معتبرا أن الحرمان منها يسهم بانقطاعهم عن التحصيل العلمي.

وأكد العسري ضمن سؤال شفوي بالجلسة التي عقدت، مساء أمس الثلاثاء، أن الطلبة لاسيما المنحدرين من غير جامعية ينطقطعون في الغلب عن مواصلة مشوارهم الدراسي إذا ما حرموا من المنحة الجامعية التي كانت معممة في السابق ثم جرى إلغاء هذا التعميم.

وطالب العسري في سؤاله الموجه للوزير الوصي سعيد أمزازي بإعادة تعميم المنحة مشيرا إلى أن أغلب آباء الطلبة غير قادرين على تحمل تكالفي دراسة أبناءهم بمدن خارجية.

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من الطلبة الجامعيين اشتكوا من تأخر صرف المنحة الجامعية لاسيما في سلك الباكالوريا، رغم قرب انتهاء الموسم الدراسي، فيما يحرم جزء هام من الطلبة من هذه المنحة التي تحسم لجان إقليمية في هوية المستفيدين منها.