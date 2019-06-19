عزام الأحمد: تطورات إيجابية على ملف المصالحة مع حماس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، صباح اليوم الأربعاء، إن "تطورات إيجابية" طرأت على ملف المصالحة الفلسطينية، بضمنها تطورات إيجابية هامة في موقف حركة حماس.

وقال الأحمد تصريحات إذاعية لـ"صوت فلسطيني" الرسمية، إن وفدا مصريا رفيعا سيزور مدينة رام الله "قريبا"، للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قبل أن يتوجه لقطاع غزة لبحث ملف المصالحة مع قادة حركة حماس.

وأضاف أن هناك "تطورات إيجابية هامة طرأت على موقف حركة حماس، سيتم الإعلان عنها من قبل مصر، عندما تُنهي تحركاتها بحضور حركتي فتح وحماس".

وفي وقت سابق، كشف مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، عن نية مصر استئناف حوارات المصالحة بين الفصائل قريبا.

ونقلت "الأناضول" عن مسؤول فلسطيني قوله إن القاهرة "تعتزم إرسال دعوات لقيادات فصائل فلسطينية لعقد جولة محادثات جديدة قريبا للتوصل إلى المصالحة بناءً على مخرجات الجولة الأخيرة".