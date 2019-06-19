ترامب يعين مارك إسبر المقرب من بومبيو وزيرا للدفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عيّن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، مارك إسبر، وزيرا للدفاع، ليحل مكان باتريك شاناهان وزير الدفاع بالإنابة.

وقال الرئيس الأميركي لدى تعيينه وزيرا للدفاع بالوكالة على تويتر، "أعرف مارك وأنا واثق من أنه سيقوم بعمل رائع".

وخلافا لسلفه الذي لم يكن يتمتع بأي خبرة عسكرية، حارب إسبر (55 عاما) في العراق خلال حرب الخليج في 1991. وكان في عداد الفرقة 101 الشهيرة المجوقلة في الجيش الأميركي، والتي كُرّمت أخيرا خلال احتفالات الذكرى الخامسة والسبعين لإنزال النورماندي.

وهو مقرب أيضا من وزير الخارجية، مايك بومبيو، الذي درس معه في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية المرموقة. وقد تخرجا في العام نفسه في 1986.

ويعرف جيدا الكونغرس الأميركي الذي قدم فيه المشورة لعدد كبير من الأعضاء، سيما منهم الجمهوري شاك هاغل الذي أصبح بعد ذلك وزيرا للدفاع.

كان مارك إسبر مسؤولا قياديا في مجموعة "رايثيون" الدفاعية منذ 7 سنوات عندما اختاره الرئيس الأميركي في 2017 لإدارة سلاح البر.

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ومنذ ذلك الحين، يدأب على التنقل بين الجامعات الأميركية، محاولا تجنيد شبان يتمتعون بقدر كاف من التعليم للخدمة في جيش محترف يزداد اهتمامه بالتكنولوجيا. وتبدو هذه المهمة صعبة، فيما يقوم الجيش الأميركي بعمليات قتالية في أفغانستان وسورية والعراق وإفريقيا.

وقد عُهدت إليه أيضا مهمة تجهيز جنود سلاح البر وتدريبهم ويبلغ عددهم نحو 1.4 مليون رجل وامرأة.

وطُرح اسمه بين البدائل المحتملين لجنرال المارينز السابق، جيم ماتيس، في أعقاب استقالته المدوية في كانون الأول/ ديسمبر.

ويأتي تعيين إسبر وزيرا للدفاع نتيجة السحب المفاجئ لترشيح شاناهان لأسباب عائلية. وهذا يعني أن وزارة الدفاع قد تبقى أيضا طوال أشهر من دون وزير أصيل، في خضم التوترات المتصاعدة مع إيران.

وعلق رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، آدم سميث، على هذا الأمر بالقول "يحتاج دفاعنا الوطني إلى وزير دفاع أصيل في أسرع وقت ممكن"، معربا عن ارتياحه لاختيار إسبر.

وأضاف سميث في بيان "إذا ما ثُبت في هذا المنصب، فأنا واثق من أن إسبر سيكون قادرا على تنفيذ إستراتيجية الدفاع الوطني، بمعزل عن أي تأثير خارجي واعتبارات سياسية".