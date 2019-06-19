شكرا لقرائتكم خبر عن البشير بين تهم حيازة المال الأجنبي وقتل المتظاهرين والان مع التفاصيل

قال عضو بهيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق إن عُمر البشير وُجّهت إليه تُهم حيازة المال الأجنبي فقط، ولم توجّه إليه النيابة العامة السودانية أية تُهم تتعلّق بقتل المُتظاهرين أو إعطاء توجيهات بقتلهم.

وأكّد الأمين، في حوار مع صحيفة "آخر لحظة" السودانية، أن "التهمة الموجّهة إلى البشير لا توجد بشأنها بيّنة واضحة"، ومن ثمّ سيُطالب فريق المحامين الموكّل بالدفاع عنه بإلغائها وإغلاق ملف البلاغ.