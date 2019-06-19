شكرا لقرائتكم خبر عن موجات حر شديدة تضرب عدة مدن ساحلية يمنية والان مع التفاصيل

قال باحثون يمنيون في الفلك إن بعض المحافظات اليمنية مع دول في العالم على موعد مع دول العالم أجمع على مشاهدة أطول نهار خلال العام 2019 .

وتطابقت تلك النظرة بإن الوصول إلى هذا اليوم الذي سيكون خلال الجمعة القادمة بتاريخ 21 يونيو وأضحوا أن ذلك يمهد لمرحلة جديدة مع إرتفاع درجة الحرارة التي من المقرر أن تشهدها المحافظات اليمنية عموما لكنها ستكون أكثر إرتفاعا بالمحافظات الصحراوية والساحلية بما فيها محافظة عدن

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وذكر الفلكي احمد الجوبي، في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، أن أطول نهار على مستوى العالم سيصادف الجمعة المقبلة، تمهيدا لمرحلة جديدة من موجات الحر المتواصلة على مدى شهرين.

بدوره قال الفلكي محمد عياش، أن مـوعـد الــوقـوف الـشـمـسي الصيفي لـموسم هذا الـعـام 2019، سيكون بعد، الجمعة المقبلة، حين تبلُغ الأرض أقصى درجة ميل لها على محورها ـ جنوباً ـ نحو قُطبها المغناطيسي، عند الساعة [06:54] مساءً بتوقيت اليمن،

حيث تشرق الشمس وتغرب حينها من أبعد نقطه لها جهة الاُفق الشمالي، لِيُسجل مع يومها أطول نهار في فصل الصيف، والذي غالباً ما تشتدّ الأجواء الحارة في بلادنا وخاصةً على المناطق الساحلية والصحراوية مع اقتراب موعدهِ وخلال الفترة اللاحقة حتى بدايات شهر تموز مُنتصف يوليو القادم.