شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 17 عنصرا حوثيا في مواجهات عنيفة بتعز والان مع التفاصيل
قتل 17 من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية بينهم قياديان وأصيب العشرات في مواجهات مع الجيش الوطني اليوم شرق وغرب تعز.
وأوضح مصدر عسكري ان الجيش الوطني هاجم اليوم مواقع المليشيا في الجبهتين الشرقية والغربية عقب قصف مدفعي عنيف نتج عنه تدمير آليات عسكرية للمليشيات ومدافع رشاشة ومتارس قناصين وقتل في المواجهات 8 من العناصر في جولة القصر و7 آخرين قتلوا في الجبهة الغربية بينهم قناصين وإصابة العشرات جراء القصف المدفعي والمواجهات الدائرة.. وفق "سبأ"
وأشار المصدر إلى أن اثنين من قيادات مليشيا الحوثي قتلوا في كمين نصبه افراد من الجيش الوطني في ريف حيفان جنوب المدينة أثناء توجههم إلى جبهات القتال.
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