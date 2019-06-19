شكرا لقرائتكم خبر عن كفاين ومحروس يتفقدان سير العمل بمشروع مركز الانزال السمكي والان مع التفاصيل

تفقد وزير الثروة السمكية فهد كفاين ومحافظ سقطرى رمزي محروس سير العمل في مشروع إنشاء مركز الإنزال السمكي بمنطقة محفرهين "نوجد" الجاري تنفيذه بتمويل من منظمة "الفاو". ووفقاً لوكالة سبأ الشرعية ، كما التقيا بأهالي ووجهاء واعيان منطقة محفرهين واستمعا إلى مطالبهما واحتياجات المنطقة. ووجها بإعادة تأهيل حاجز مائي في المنطقة كان قد تضرر جراء سيول الأمطار الغزيرة.

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