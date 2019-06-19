شكرا لقرائتكم خبر عن توقف مؤقت لمصفاة تكرير كويتية دون تأثر الصادرات والان مع التفاصيل

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، الأربعاء، إن عمليات التكرير في مصفاة ميناء عبدالله التابعة لها توقفت مؤقتا صباح اليوم الأربعاء نتيجة انقطاع مياه التبريد، لكن الصادرات لم تتأثر.

وذكرت الشركة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر أن عمليات التكرير في المصفاة "تأثرت صباح اليوم الأربعاء نتيجة انقطاع في مياه البحر القادمة من منشأة تابعة للهيئة العامة للصناعة والتي تستخدم في تبريد الوحدات الإنتاجية للمصفاة".

وأضافت الشركة أن عمليات التصدير "لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف المؤقت"، وتعاملت على الفور مع هذه الحالة وفق إجراءات الطوارئ المتبعة.

وفي مارس الماضي، قالت مؤسسة البترول الكويتية، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة تمويل الصادرات البريطانية بخصوص قروض وتسهيلات ائتمانية تصل إلى 3 مليارات دولار.