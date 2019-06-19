شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الأمريكية تستعد للتحقيق في هجمات خليج عُمان والان مع التفاصيل
تستعد البحرية الأمريكية لعقد مؤتمر صحافي عن هجمات خليج عمان.
أعلنت طهران أنها لن تمدد مهلة الـ60 يوماً التي منحتها للاتحاد الأوروبي لخفض التزامها بالاتفاق النووي.
وكانت ناقلتا نفط تعرضتا، الخميس الماضي، إلى هجومين منفصلين في خليج عُمان، إحداهما بالقرب من السواحل الإيرانية.
واتهمت الولايات المتحدة طهران بالوقوف وراء الهجوم، واعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو أن "الأعمال الإيرانية الاستفزازية، تشكل تهديدا للأمن الدولي".
وكانت إيران أعلنت في الثامن من مايو أنها لم تعد تعتبر نفسها "ملزمة" بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، وهي القيود التي تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ومنحت طهران الأوروبيين والصين وروسيا، أي الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، في مايو مهلة 60 يوما، من أجل إنقاذ الاتفاق" أو اللحاق بالولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق.
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