دعوات يمنية سعودية إلى وقف سرقة مليشيا الحوثي للمساعدات الأممية

جددت السعودية واليمن دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الحوثية ضد أعمال الإغاثة الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة، وبخاصة في ضوء التصريحات الأخيرة لبرنامج الأغذية العالمي.

في هذا السياق، ناشد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها والمجتمع الدولي التصدي لانتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران التي تعترض المساعدات الإنسانية وتنهبها أو تتلفها.

وأكد المركز في بيان، أن إفادة مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي تكشف عن إعاقة ميليشيات الحوثي لتوزيع المساعدات الإنسانية في اليمن، وتؤكد الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني التي لطالما استنكرها المركز.

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أن مكاتب المنظمات الدولية تتعرض لعمليات ابتزاز وسرقة ممنهجة من قِبل ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرة الجماعة.

وشدد نائب الوزير اليمني خلال لقائه في الرياض، أمس، سفير نيوزيلندا لدى اليمن جيمس مونرو على ضرورة إدانة سرقة المساعدات الإغاثية من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

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وأشار الحضرمي إلى ما تعرضت له برامج الإغاثة التابعة لبرنامج الأغذية العالمي على وجه الخصوص، وقال: إن ذلك «يتطلب وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي ومن مجلس الأمن خاصة من أجل ضمان أن يصل الدعم السخي المقدم من الشركاء لإغاثة اليمنيين». وأكد موقف الحكومة الحريص على التوصل لحل سلمي للأزمة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في استوكهولم، لافتاً إلى أنه من المهم أن يتم تحديد من هو المعرقل الحقيقي لعملية السلام.

في السياق نفسه، أثنى الحضرمي خلال لقاء منفصل في الرياض مع السفير الفرنسي لدى اليمن كرستيان تيستو على الدعم السياسي للاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية الشرعية، مثمناً المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد لليمن في مختلف المراحل والظروف، ولا سيما خلال هذه المرحلة.

وأفادت وكالة «سبأ» الرسمية، بأن الحضرمي طلب من السفير الفرنسي ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ريكاردو فيلا، أن يمارس الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي مزيداً من الضغط على الميليشيات الحوثية من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، ووقف الانتهاكات والخروقات التي تطال العمل الإنساني في اليمن، وبخاصة فيما يتصل بتوزيع المساعدات الإنسانية.

وأثنى الحضرمي على إحاطة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي أمام مجلس الأمن والتي حمّل فيها الحوثيين بشكل واضح وصريح مسؤولية حرمان اليمنيين من المساعدات الغذائية التي هم في أمس الحاجة إليها.

وأوضح نائب وزير الخارجية اليمني بأن الحكومة الشرعية سمحت للمنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة بالعمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون؛ حرصاً منها على التخفيف من معاناة المواطنين وإدراكاً منها بضرورة اضطلاع هذه المنظمات والمكاتب بمسؤوليتها تجاه الشعب اليمني.

وقال: «إن أي خلل في تنفيذ تلك المهام والمسؤوليات بسبب انتهاكات وابتزاز الحوثيين يتطلب وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن».