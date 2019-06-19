مكتب عبد المهدي يمدد عمل سيطرة الصقور

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، ان "عمل سيطرة الصقور بين العاصمة بغداد ومحافظة الانبار يكون لغاية الساعة الواحدة ليلا بعد ان كانت للساعة الـ11 عشر ليلا".



واضاف ان "ذلك جاء بهدف تسهيل حركة عجلات المواطنين دخولا الى بغداد اعتبارا من اليوم الاربعاء الـ19 من حزيران الحالي"، مشيرا الى ان "هذا الاجراء هو لاهالي الانبار كافة وللحافلات القادموة من الاردن".



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